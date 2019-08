Un fine settimana “mondiale” per Oldani e D’Agostino in Germania

C’è anche un equipaggio varesino iscritto al prossimo Rally di Germania, il cosiddetto “ADAC”, valido per il Mondiale Wrc 2019, che prenderà il via giovedì 22 agosto per concludersi domenica 25. Si tratta della vettura numero 91, la Peugeot 208 di classe R2 portata in gara dal pilota Marco Oldani e dal navigatore Pietro D’Agostino.

Per Oldani, che in carriera ha gareggiato anche in pista, la partecipazione all’ADAC non è una novità: già nel 2018 con D’Agostino il pilota di Mornago ha gareggiato sugli asfalti del Saarland cogliendo l’ottavo piazzamento della propria categoria. Ora il ritorno, grazie al team svizzero AMA Racing: «Abbiamo di nuovo scelto la Germania per più motivi: anzitutto perché gareggiare nel Mondiale è sempre qualcosa di speciale, poi per i costi che in questo caso sono meno onerosi rispetto ad altre gare e infine per ragioni sportive, nel senso che per andare forte in una gara del genere è necessario avere un po’ di esperienza e quindi la partecipazione di quest’anno è il naturale prosieguo di quella di dodici mesi fa».

L’equipaggio “targato Varese” scatterà con l’obiettivo di centrare il podio di classe R2 (la cosiddetta RC4 nelle graduatorie iridate): «Non è una categoria molto affollata – spiega Oldani – siamo in sei a giocarci le varie posizioni. Lo scorso anno fummo ottavi perché rompemmo il motore e dovemmo ripartire in regime di “super rally”, però fino a quel momento stavamo andando piuttosto bene. Non sarà facile perché in una gara del genere, lunga e impegnativa, sarà necessario gestire al meglio i ritmi e tutte le variabili in gioco, vettura e gomme comprese. Siamo appena passati alle Pirelli e quindi le prime speciali serviranno anche a prendere le misure agli pneumatici; se arrivasse un po’ di pioggia invece, non mi dispiacerebbe».

I VOLTI NOTI

Al rally tedesco sono iscritti quasi tutti i grandi nomi del Mondiale (dal leader di classifica Tanak a Ogier, da Neuville a Mikkelsen, da Suninen a Meeks) ma anche alcuni altri piloti ben noti agli appassionati del Varesotto. Al via ci sarà infatti l’accoppiata formata da Marco Roncoroni e Paolo Brusadelli su Skoda Fabia R5: il driver comasco ha infatti in bacheca un successo assoluto al Rally dei Laghi del 2005. E del “Laghi” è un concorrente storico anche il tedesco Jurgen Hohlheimer – spesso unico teutonico al via di Varese – che gareggerà nella gara casalinga del mondiale a bordo di una Renault Twingo R2 (con Roni Liessi) e che quindi sarà diretto avversario di classe di Oldani e D’Agostino.