Un weekend variabile

Un fine settimana di tempo variabile tra pioggia, temporali e schiarite. Le previsioni del Centro geofisico prealpino mostrano l’anticiclone estivo sull’Europa che si indebolisce portando la formazione di una debole circolazione depressioanria sull’Italia. Le nostre regioni sono così raggiunte da aria più umida con tempo più variabile.

Una perturbazione atlantica attraverserà il Nord Italia tra lunedì e martedì mattina portando temporali e calo delle temperature entro la norma stagionale. La giornata di oggi, sabato 31 agosto, sarà variabile con alternanza di sole e nuvole. Alcuni rovesci o temporali, possibili fin dal mattino, saranno più frequenti su Alpi e Prealpi con rasserenamento in serata.

Domenica cielo abbastanza soleggiato. Dal pomeriggio nuvole lungo i rilievi e qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi, in serata in estensione all’alta pianura su Piemonte, Varesotto, Lario e Milanese. Lunedì molto nuvoloso e temporalesco con possibili colpi di vento e locali grandinate. Schiarite in serata su Piemonte, Varesotto e Lario. Temperature in diminuzione.