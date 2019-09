Con il millesimo elicottero AW139 Leonardo festeggia il suo record

«Mille di questi elicotteri» è l’augurio che un pilota di Leonardo rivolge a un collega della Guardia di Finanza. Alle fiamme gialle è stato appena consegnato il millesimo esemplare di AW139.

Un traguardo storico per gli stabilimenti di Leonardo a Vergiate, dove viene realizzato il velivolo. Si tratta del programma elicotteristico più importante degli ultimi 15 anni a livello internazionale e i numeri dell’Aw139 sono lì a dimostrarlo: il primo volo risale infatti all’inizio del 2001, vanta ordini per oltre 1100 unità da più di 280 clienti di oltre 70 paesi di tutti i continenti.

L’Aw139 è un concentrato di tecnologia che ha dimostrato negli anni un alto livello di affidabilità e duttilità con quasi due milioni e mezzo di ore di volo da quando nel 2004 venne fatta la prima consegna. Più del 30 per cento dei compiti svolti da questo elicottero sono di pubblica utilità. Si va dalla ricerca e soccorso all’eliambulanza, dall’ordine pubblico alla protezione civile, fino all’antincendio. Un altro 30 per cento al trasporto offshore, circa il 20% per compiti militari. Il resto per trasporto vip, istituzionale e corporate.

A celebrare la millesima consegna nello stabilimento Leonardo di Vergiate c’erano moltissime autorità, civili e militari, molti politici, tra cui il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni, il deputato M5s Niccolò Invidia, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e il leghista Giancarlo Giorgetti. In prima fila i vertici di Leonardo, l’amministratore delegato Alessandro Profumo e il direttore della divisione elicotteri Gian Piero Cutillo.

«Quello che celebriamo oggi – ha detto Profumo – è l’affermazione globale dell’asset di un Paese. Grazie all’impegno, alle conoscenze e alle competenze professionali presenti in Leonardo e a prodotti come l’Aw139 la tecnologia e l’innovazione del volo sono un simbolo delle nostre capacità industriali. L’Aw139 è l’esempio lampante del ruolo che Leonardo riveste e intende continuare ad avere nel mondo. È lo specchio dei nostri valori: innovazione continua, internazionalizzazione, vicinanza al mercato e al cliente, valorizzazione delle risorse umane».

L’Aw139 è presente in tutto il mondo: il 30% in Europa, quasi altrettanto in Asia e Australia, il 15% nel continente americano seguito dal Medio Oriente. Per rispondere a questa domanda, l’azienda produce sia sulle linee di Vergiate che su quelle di Philadelphia negli Usa. «Con l’AW139 – ha sottolineato Cutillo – Leonardo ha saputo dar vita a un programma con radici internazionali unico nel suo genere, dal successo globale e in grado di proiettarla ai vertici dell’industria elicotteristica».