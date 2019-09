Primo ottobre, cominciano i lavori del piano stazioni

L’annuncio, un po’ a sorpresa, è stato dato dal sindaco Davide Galimberti, in apertura del consiglio comunale: finalmente, dopo decenni di parole e tre anni di iter, cominciano i lavori del cosiddetto “Piano Stazioni“, che vuole cambiare il volto della zona delle due stazioni e del mercato.

«Vi dò un annuncio che può fare felici non solo noi ma a molti cittadini: lo scorso 18 settembre abbiamo firmato il contratto con la ditta che realizzerà i lavori alle stazioni. Domani, primo ottobre, i lavori cominceranno concretamente in piazzale Kennedy (dove sarà posizionato il casotto del cantiere, che comincerà dalla stazione FS, NDR)».

Diciotto milioni di euro: questa è la cifra che verrà impiegata per la trasformazione urbanistica voluta dalla Giunta Galimberti fin dal primo mese del suo mandato: era il 26 agosto 2016 quando il sindaco insieme all’assessore Civati e all’intera squadra annunciava alla città di aver presentato il progetto per le stazioni. Dopo pochi mesi è arrivato l’annuncio di aver ottenuto il finanziamento e da lì un lungo lavoro fatto di progetti, incontri, bandi per portare a buon fine questo importante risultato.

Immediate le reazioni dei consiglieri: entusiaste tra quelli di maggioranza – Hanno parlato in particolare Luca Conte, Valerio Crugnola, Alessandro Pepe, Lorenzo Macchi, Francesco Spatola – un po’ più piccate quelle della minoranza: in particolare il consigliere Fabio Binelli, che chiede dei passi di trasparenza su quel progetto che non sono stati ancora esplicitati.