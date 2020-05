Dentro il cantiere stazioni, ripartito dopo la quarantena

Il cantiere del Piano Stazioni è ripartito ieri mattina, 4 maggio, con le demolizioni degli edifici dell’ex area del dopolavoro ferroviario e le asfaltature in viale Milano, di fronte alla sede di Confartigianato Varese.

Siamo entrati nei due siti funzionanti, quello in viale Milano e quello di via Maspero angolo piazzale Kennedy, per vedere come ripartono i lavori dopo una cosi lunga quarantena e quali saranno i prossimi passi.

«L’organizzazione prevede dei nuovi adempimenti, naturalmente, come per tutte le attività che sono ripartite dopo la quarantena – spiega il direttore del cantiere, Ermanno Mariani – E ci sono dei punti he siamo tenuti a sanificare, come gli uffici mobili in fondo a piazzale Kennedy. Ma per il resto si continua a lavorare, come di solito».

Le attività del cantiere delle stazioni, tra l’altro, prevedono un distanziamento sufficiente, e per le operazioni di asfaltatura le mascherine sono già previste anche in condizioni normali, perciò i lavori procedono senza troppe lentezze. «In questo momento naturalmente la priorità è la sicurezza dei lavoratori – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati – Ma in cantieri cosi complessi le nuove regole non incidono particolarmente sui tempi».

In questo periodo i lavori si concentreranno in viale Milano, prima con le asfaltature, poi con la demolizione dell’ex sede dei vigili urbani, poi con i lavori in piazzale Trieste. Nel frattempo, si procederà nelle prossime ore alla demolizione delle ultime strutture dell’ex dopolavoro ferroviario e allo sbancamento di parte della terra ancora presente nella parte prospiciente a Via Maspero, dove verrà realizzata un’area verde, e in attesa di poter realizzare il sottopasso verso via del Ponte «In questa parte del cantiere, il problema del distanziamento è pressocchè inesistente, almeno per ora – sottolinea Civati – Perchè le demolizioni sono effettuate con le ruspe, e i lavoratori stanno al loro interno».

Nel video, le immagini dei cantieri ripartiti, commentati dall’assessore

GLI ALTRI CANTIERI

Quello del piano Stazioni non è il solo cantiere ripartito: prosegue il piano asfaltature, le attività di Varese Cambia Luce con la posa dei nuovi lampioni, e quelle sul ponte di via Giordani, che sono già riprese da qualche giorno: qui gli operai, sono al lavoro per realizzare i micropali e le opere preparatorie alla nuova struttura.

Anche il campo di Calcinate degli Orrigoni torna protagonista: qui sono ricominciati i lavori al campo di calcio. Sono ripartiti martedì anche i lavori al campo da rugby di Giubiano. Ripresi anche i lavori intorno all’area Ex Enel in viale Belforte, e ricominciata la riqualificazione dei marciapiedi davanti alla Vidoletti.

Per il Piano asfaltature i tecnici comunali hanno ripreso da martedì 5 in via Bregazzana, mentre le prossime tappe sono previste in via Piermarini e in viale Ippodromo.