Volley Stars 2019, il meglio della pallavolo giovanile a Malnate

E’ arrivato alla quattordicesima edizione il torneo di pallavolo “Volley Stars” organizzato dallo Yaka Volley con il patrocinio del Comune di Malnate.

Da oggi, venerdì 27 settembre, per tutto il weekend, sul parquet del palazzetto di via Gasparotto e alla palestra di Cagno si sfideranno le migliori squadre giovanili maschili per le categorie Under 14, Under 15 e Under 16.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito https://www.volleystars.eu/