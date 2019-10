Il Banco Bpm vuole fare punti in casa di bomber Camilleri

Il ko casalingo patito contro l’Ortigia Siracusa dovrà fare da propellente per il Banco Bpm Busto che mercoledì pomeriggio (23 ottobre) alle 15,30 tornerà in acqua per il turno infrasettimanale di Serie A1 di pallanuoto. Gli uomini di mister Marco Baldineti saranno nella capitale per affrontare la Roma Nuoto, squadra al secondo anno nella massima serie che si è consolidata nel recente mercato estivo.

Il sette allenato da Roberto Gatto ha scelto la linea verde con cinque innesti giovani, ma tutti di buona qualità anche se la punta di diamante giallorossa è senza dubbio Steven Camilleri, 29enne attaccante maltese che nelle prime due giornate di campionato ha messo a segno la bellezza di otto reti. È soprattutto grazie a lui che la Roma è rimasta imbattuta, vincendo di misura all’esordio con il Posillipo (13-12) e pareggiando in extremis 8-8 a Genova. Solo il bresciano Cannella (11) ha fatto meglio di lui in questo avvio di stagione. (foto in alto: Giuseppe Valentino / Squarzanti-Sport Management)

Di fatto, quindi, la Sport Management si tufferà al Foro Italico (diretta sul canale YouTube della Roma Nuoto) con una posizione di classifica peggiore rispetto ai padroni di casa, ulteriore stimolo per Nicosia e compagni usciti un po’ malconci nel morale dall’esordio alle “Manara”. Alla vigilia dell’incontro, in casa bustocca a parlare è Baldineti: «A Roma sarà una partita aperta a qualsiasi risultato: il campionato è equilibrato e anche la partita nella Capitale si preannuncia all’insegna dell’equilibrio. Per noi sarà fondamentale giocare tutti i quattro tempi con la stessa intensità, ma dovremo anche difendere meglio rispetto a quanto fatto con l’Ortigia. Di sicuro dobbiamo migliorare ancora tanto». Il match sarà in qualche modo storico: sarà il 300° diretto in Serie A1 dall’espertissimo arbitro Massimo Savarese.