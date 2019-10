Cervi sulle strade, l’appello del comune di Gerenzano

Massima prudenza sulle strade: il Parco di Interesse Sovracomunale dei Mughetti, area che comprende i Comuni di Origgio, Cerro Maggiore, Uboldo e Gerenzano, ha lanciato l’allarme a seguito dell’avvistamento di cervi lungo le strade che attraversano il Parco.

Si raccomanda pertanto la massima attenzione agli automobilisti, soprattutto durante le ore notturne: assoluta prudenza e velocità ridotta per le strade che interessano l’area sovracomunale.

Questi i tratti a maggiore rischio: a Gerenzano, tra le vie Risorgimento, Inglesina, e via per Uboldo. A Uboldo, particolare attenzione da prestare tra le vie dell’Acqua, Caduti della Liberazione, Cascina Regusella e le Strade Provinciali S.P. 257 e S.P. 25. A Origgio, massima prudenza in via per Cantalupo e in Viale Europa, mentre a Cerro Maggiore il pericolo è soprattutto sulla Strada Provinciale S.P. 198.