Tra laboratori e invenzioni: un weekend a tutta fantasia

Quello tra il 18 e il 20 ottobre sarà un fine settimana bagnato (soprattutto tra sabato e domenica secondo le previsioni meteo), ma non per questo meno divertente. Pozzanghere a parte, i bambini potranno scatenarsi con tanti laboratori, spettacoli e iniziative varie pensati per stimolare la loro fantasia e quella naturale voglia di imparare che caratterizza l’infanzia e contagia gli adulti.

In calendario anche qualche iniziativa all’aperto per cui si consiglia di verificare la conferma direttamente con gli organizzatori.

EVENTI

Varese: venerdì mattina in piazza Repubblica circa 400 bambini di 5 anni gareggiano per le Pulciniadi, le Olimpiadi dei piccoli che aprono la tre giorni di sport di Varese City Run che domenica mattina dedica alle famiglie e ai bambini il percorso non competitivo Varese Five 5K per le vie del centro città > Scopri di più

Casalzuigno: sabato e domenica a Villa Dalla Porta Bozzolo torna il “Gran galà dell’aia”, con l’esposizione di animali da corte ma anche incontri e laboratori per i più piccoli > Tutto il programma

Saronno: è in programma per la mattinata di domenica la 2^ edizione di “Belli come il sole”, la corsa benefica adatta a tutti per i bambini de Il Sole Onlus > La manifestazione

Gavirate: ultima domenica per la Festa della Zucca del lungolago che nel pomeriggio propone ai bambini il battesimo della sella su pony mansueti > L’appuntamento

SPETTACOLI

Busto Arsizio: domenica pomeriggio alle ore 16.30 al Teatro Sociale va in scena “Lo strano pranzo di Hansel e Gretel”, spettacolo di burattini con la cantastorie Lucia Osselieri, protagonista del secondo appuntamento con la rassegna di teatro per bambini “Scintille”, a cura di Progetto Zattera > Lo spettacolo

Varese: domenica pomeriggio al Cinema Nuovo c’è il quarto e ultimo episodio di Toy Story, la fortunata saga Pixar con la sua nuova avventura di rivincita femminile proposta per il prossimo appuntamento della rassegna CinemaKids > Il film

LABORATORI

Busto Arsizio: sabato pomeriggio i bambini potranno affiancare i bibliotecari nel loro lavoro e scoprire le zone della Biblioteca chiuse al pubblico per l’iniziativa “Bibliotecario per un giorno” > Come partecipare

Gallarate: sabato mattina alle ore 10 la Biblioteca civica di piazza San Lorenzo apre ai piccolissimi, dai 2 ai 5 anni, per la lettura teatrale con laboratorio intitolata “Amico orso”, promossa all’interno della rassegna “I luoghi del leggere” > Scopri di più

Angera: è dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni, il primo laboratorio del ciclo “Biblio Art con Leonardo da Vinci” promosso dalla biblioteca civica per sabato pomeriggio e dedicato all’invenzione di macchine volanti > L’iniziativa

Varese: nuovo appuntamento domenica pomeriggio con i laboratori di Villa Panza for Kids, dedicati questa volta al Blu di Yves Klein, cui sarà dedicata un’attività esperienziale > Scopri di più

Gornate Olona: per il ciclo “Mi racconti una storia” domenica pomeriggio il Monastero di Torba ospita una “Conferenza per sole streghe” condotta dalla lettura teatralizzata da Sara Ghioldi di alcuni brani del libro “Streghe” di Rohald Dahl > Per saperne di più

Gallarate: un laboratorio a base di timbri, mappe e prove di scrittura dal titolo “Il mio nome è un territorio” è pensato per i bambini in età prescolare nel pomeriggio di domenica al MAGA per il secondo appuntamento de “I luoghi del leggere”, seguito da una visita guidata gratuita per tutte le famiglie > La proposta

Varese – Gallarate – Gavirate – Luino: sabato alle ore 11 i negozi Carrefour ospitano un laboratorio per bambini sull’importanza della Prima colazione. Si tratta del terzo di un ciclo di 12 laboratori di educazione alimentare organizzati in collaborazione con Istituto Auxologico Italiano > L’articolo

ESCURSIONI

Inarzo: domenica pomeriggio l’Oasi della Palude Brabbia ospita una Gara di orienteering per famiglie promossa dalla Lipu per grandi e piccini armati solo di bussola e cartina > L’iniziativa

Barasso: ultime escursioni della stagione nelle domeniche di ottobre alla scoperta della Grotta Rameron > Come partecipare

FUORI PORTA

Pioltello (MI): artigiani scultori e tanti eventi domenica per l’11^ edizione della Festa del cioccolato dedicata al’arte dell’oro nero. Anche in caso di pioggia > Scopri di più

Milano: “I love Lego” è la nuova mostra allestita con oltre un milione di mattoncini al Museo della Permanente dal 11 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020. Nei giorni di domenica spazio ai laboratori “Legolando” offerti a bambini e famiglie su prenotazione > Scopri di più

INCONTRI PER MAMMA E PAPÀ

Azzate: venerdì mattina dalle ore 10 la mamma e giurista Benedetta Chiodaroli sarà a “Mamme in cerchio” per l’incontro “I diritti delle mamme“, in cui fare chiarezza su lavoro e prestazioni a sostegno della maternità > L’articolo

Saronno: domenica in Sala Nevera, in occasione di “Fai un salto” sono in programma due workshop per neo e futuri genitori gestiti dalla “Pannolinoteca da 0 a 100” su babywearing e alternative ai tradizionali pannolini usa e getta > Leggi di più