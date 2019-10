Malnate, una fiaccolata a sostegno del popolo curdo

«In seguito all’attacco dell’esercito turco ha attaccato la popolazione curda, la politica deve inevitabilmente prendere una posizione forte».

Per questo motivo il circolo di Malnate del Partito Democratico e i Giovani Democratici della città di Varese scenderanno in piazza con una fiaccolata a sostegno del popolo curdo.

La manifestazione è stata organizzata dal Partito Democratico con lo scopo di riunire il maggior numero di persone possibili indipendentemente dal colore politico in quanto la condanna dell’attacco turco deve essere trasversale.

Matteo Rodighiero, segretario del Circolo di Malnate afferma: «Vorrei che in piazza ci fossero proprio tutti, con le loro bandiere e con i loro simboli. Di fronte a questa atroce aggressione ai danni del popolo curdo non possiamo e non dobbiamo rimanere impassibili».

Michelangelo Moffa, segretario dei Giovani Democratici della Città di Varese: «Crediamo nella forza delle idee di pace e di rispetto nei confronti di un popolo eroico come quello curdo, che ha il diritto di vivere in pace nella propria terra. Tutto il mondo deve fare in modo che questo sia possibile e questa manifestazione serve per dare un segnale di speranza».

La fiaccolata avrà inizio alle ore 20.00 da piazza delle Tessitrici. A seguire, alla sede del Partito Democratico via Volta interverranno il Senatore della Repubblica Italiana Alessandro Alfieri, il Consigliere Regionale della Lombardia Samuele Astuti, il Segretario dei Giovani Democratici della Città di Varese Michelangelo Moffa e il Segretario del Circolo di Malnate del Partito Democratico Matteo Rodighiero.