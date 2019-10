È morto Silvano Papini, per 25 anni sindaco di Monvalle

Monvalle piange la scomparsa del suo sindaco storico. Silvano Papini è morto nella notte tra il 9 e il 10 ottobre 2019 a causa di alcune complicazioni dovute a un ictus, aveva 88 anni. Papini era conosciuto tra i suoi cittadini per aver ricoperto la carica di primo cittadino per un totale di 25 anni fino al 1995. I funerali si terranno sabato 12 ottobre alle 14.30 nella parrocchia di Monvalle.

«In molti –ha fatto sapere il sindaco di Monvalle Franco Oregioni– ricorderanno Papini per l’impegno che ha dimostrato in 25 anni di amministrazione. Papini è stato sindaco in un periodo diverso da quello in cui viviamo oggi, un’epoca dove la passione e il coinvolgimento dei cittadini nei confronti della politica era ancora molto forte».

Una volta raggiunto il termine del suo ultimo mandato, Papini aveva deciso di non ricandidarsi più come sindaco, posizione ricoperta successivamente proprio da Franco Oregioni. «Conoscevo molto bene Papini – ha raccontato Oregioni – e durante il suo ultimo mandato sono stato vicesindaco. Il ricordo più vivo che ho di lui risale al 1995, quando mi ha fatto sapere di non voler ricandidarsi. “Secondo me – mi ha detto all’epoca Papini– tu saresti il sindaco ideale per continuare il nostro lavoro. Mi farebbe veramente piacere se decidessi di candidarti alle prossime elezioni”».

In occasione del funerale Oregioni terrà un discorso ufficiale in ricordo di Silvano Papini, «perché è giusto – afferma Oregioni – che una persona che ha dedicato 25 anni della sua vita a Monvalle e ai suoi concittadini sia ricordata e riconosciuta per il suo impegno».