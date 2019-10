Perde il controllo dell’auto, si ribalta sulla ss629

Oggi, lunedì 21 ottobre, intorno alle 15 i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra, sono intervenuti sulla SS 629 nel comune di Malgesso (Va), per incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro le barriere di protezione laterali e ribaltandosi sulla carreggiata. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.

Attualmente la SS 629 è chiusa al traffico all’altezza di Malgesso direzione nord, si segnalano code. Coinvolte due persone, trasportate in ospedale per accertamenti in codice verde.

Sul posto i Carabinieri di Varese e i Vigili del Fuoco.