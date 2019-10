“Dove si va?”: la domenica al parco diventa una caccia al tesoro

Una “Caccia al tesoro nella natura tra mappe e bussole”: la Cooperativa Sociale Ardea Onlus, in collaborazione con matteoescursioni.com, organizza un’escursione proposta soprattutto come momento di intrattenimento tra genitori e bambini. L’appuntamento è per domenica 6 ottobre, a Gerenzano, presso il Parco degli Aironi.

Una caccia al tesoro naturalistica per famiglie, che metterà alla prova le capacità di orientamento dei grandi e piccoli partecipanti. Questi potranno infatti contare solamente sull’aiuto di bussole e mappe dell’area in cui verranno dispersi gli indizi relativi al Parco degli Aironi, fondamentali per i concorrenti in gara.

L’aiuto delle Guide del Parco, tra cui la Guida Ambientale Escursionistica Matteo Pessina, farà da supporto ai partecipanti, ai quali gli assistenti forniranno indicazioni e consigli sull’utilizzo degli “strumenti del mestiere”, mappa e bussola appunto. Come premio finale al termine della prova, verrà offerta a tutti la merenda. Il ritrovo è previsto presso l’Info Point del parco, in via Inglesina: l’iniziativa è pensata per le famiglie con figli di almeno 6 anni di età. Il costo è di 6 euro a bambino e di 2 euro per ogni adulto, e verranno inoltre applicati sconti in caso di partecipazione di più fratelli o parenti. Parte della quota totale delle iscrizioni verrà destinata alla gestione del parco. E’ richiesta l’iscrizione obbligatoria, entro le ore 11 di domenica stessa, agli indirizzi mail didattica@parcoaironi.it e matteo_pessina@virgilio.it, o al numero telefonico 328 909 9987

Return to the Mobile Edition.