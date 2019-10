In un libro la storia e i volti dei liberi artisti varesini

Arriva con due anni di ritardo ma celebra tutti gli anni di vita e tutti gli artisti che ancora lo animano, il catalogo del 40ennale della associazione Liberi Artisti della provincia di Varese.

Il libro, che racconta la storia dell’associazione – grazie anche alla “memoria storica” del gruppo Giovanni La Rosa – e dà nome e voce ai suoi protagonisti presenti e passati, con i loro lavori, in un volume dalla grafica affascinante verrà presentato il 16 novembre prossimo al castello di Masnago, in un incontro che darà il via ad una mostra collettiva che durerà quasi tre mesi.

A presentare tutte le novità la nuova presidente dell’associazione, la giornalista ed esperta d’arte Nicoletta Romano, che ha raccolto il testimone da Marcello Morandini, presidente prima di lei per ben 15 anni, e che a sua volta ha preso il posto del fondatore dell’associazione Silvio Zanella.

«Se questo libro che festeggia i 40 anni dell’associazione viene presentato 2 anni dopo è colpa mia» ha ammesso Marcello Morandini «Le mie vicende di salute hanno rallentato il progetto e spostato due anni più in là i festeggiamenti. Ma ora c’è una nuova presidente e una vitalità nuova per tutti, e possiamo finalmente festeggiare».

Catalogo e iniziative sono state presentate nella sede storica dell’associazione, nel quartiere periferico di Bustecche, presenti molti dei protagonisti dell’opera: in attesa di essere presentato alla città intera, nella sede museale del castello di Masnago.