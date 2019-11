Busto omaggia Leonardo attraverso gli studi di Giuseppe Bossi

Nell’ambito delle celebrazioni dei Cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci e dell’omaggio che la Città rende al genio vinciano, giovedì 14 novembre alle ore 20.30 presso la sala Don Rossi di Palazzo Cicogna, si terrà un incontro promosso dallo studio Legale A & A e curato da Mario Valentino Guffanti (ricercatore e membro dell’Ente Raccolta Vinciana), in cui verranno mostrati opere a stampa di Giuseppe Bossi e degli esemplari unici di stampa di manoscritti del Trattato della Pittura di Leonardo, già esposti esclusivamente alla mostra di Leonardo tenutasi nel Castello Sforzesco di Milano nel 2007.

Lo stretto legame tra Bossi (saggista, poeta e pittore nato a Busto nel 1777) e Leonardo è sicuramente nato quando il Viceré Eugenio commissionò al Bossi, nel 1800, la copia della Cena di Leonardo del refettorio di Santa Maria delle Grazie, una copia che avrebbe dovuto essere una ricostruzione del celebre capolavoro. Bossi impiegò due anni di lavoro e ricerche che lo portarono anche a scrivere e pubblicare un volume in grande formato intitolato “Del Cenacolo di Leonardo da Vinci”, pubblicato nel 1810.

All’interno della sua opera cita come guida per la sua riproduzione del Cenacolo, il Trattato della Pittura di Leonardo, oltre che la sua infaticabile ricerca. Purtroppo non è mai giunto un lavoro autografo di Leonardo che riguarda la raccolta sistematica dei suoi precetti sulla pittura, e parte del materiale originale è andato disperso. Bisogna accontentarsi quindi dei suoi manoscritti sopravvissuti, e della documentazione indiretta su questo argomento.

Gli editori che hanno pubblicato il Trattato della Pittura di Leonardo dal 1651 ad oggi, si sono quindi trovati ad utilizzare diversi materiali e le immagini che accompagnano le edizioni pubblicate sono state spesso adattate ai gusti ed alle esigenze del periodo storico della pubblicazione. L’ingresso è libero e gratuito.

Alle ore 19.30 è previsto un rinfresco conviviale nella Cantina da Vini del Palazzo.