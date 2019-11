Busto si prepara al Natale, pronto il calendario delle iniziative

Il Natale si avvicina e Busto è pronta per colorarsi di luci e di una serie di eventi in cui saranno protagoniste la musica e l’arte. Verranno proposte attrazioni per tutti: i laboratori di animazione per bambini tenuti dai Busker (artisti di strada), le silent disco, gli eventi dedicati alla Croce Rossa e quelli agli amici a quattro zampe, i vari concerti tra cui quelli della Banda dei Babbi Natale, le fiere del disco e le sculture di ghiaccio e il trenino in piazza Vittorio Emanuele II. Non mancherà il tradizionale presepe in piazza Santa Maria, le casette di Natale sparse per il centro e il concorso presepi nella Basilica di San Giovanni.

Grande novità sarà la “capsula del tempo”, un contenitore appositamente creato per raccogliere oggetti e pensieri dei cittadini che verrà sotterrato, con una cerimonia, in un parco della città per poi essere riscoperto nel futuro 2040. Il progetto, che sarà scrigno di speranze e memorie, verrà condotto da un comitato dedicato in collaborazione con l’assessorato alla pubblica istruzione e tutte le scuole primarie, secondarie e superiori.

«Sono diverse le iniziative in programma che vedono coinvolti tutti gli assessorati, diverse associazioni di volontariato, le attività e le scuole del territorio. Il ringraziamento dell’amministrazione va soprattutto agli sponsor che ci supportano» ha precisato l’assessore ai grandi eventi Paola Magugliani. Il plauso dell’assessore alla cultura e al commercio, Manuela Maffioli, è andato a tutti coloro che hanno collaborato, dai commercianti agli sponsor: «Quello degli assessorati è stato un intenso lavoro a più mani che ha necessitato di diverse settimane». «Gli sforzi dell’amministrazione comunale e di chi aiuta e supporta sono tanti, speriamo che i cittadini sentano il Natale e apprezzino come la città scalderà questo clima», il sindaco Emanuele Antonelli.

«La nostra città soffre come tutte le altre di una mancanza di disponibilità al consumo e chiaramente il commercio fa fatica, ma siamo invitati tutti a frequentare e ad apprezzare la nostra città» ha tenuto a sottolineare Dino Ceccuzzi facendo riferimento alla recente opera installata in piazza San Giovanni che animando il centro ha aiutato il commercio: «al di là delle opinioni soggettive, non ho mai visto un centro così colmo di gente per vedere la ruota panoramica; è stata un’attrattiva notevole».