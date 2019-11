Mostra “Il gabbiano Jonathan Livingston” e il desiderio di libertà dell’arte

L’arte è, da sempre, un mezzo attraverso cui esprimere il desiderio di librarsi liberi ed indipendenti nel cielo della vita. La mostra “Il gabbiano Jonathan Livingston” a cura dell’associazione gallaratese Alfa – 3 trae ispirazione proprio dal romanzo di Richard Bach: l’installazione, visitabile dal 22 al 30 novembre nell’atrio Borghi del palazzo comunale, si inserisce nel circuito del festiva “Duemilalibri” di Gallarate.

«L’allestimento cercherà di rappresentare, attraverso un gabbiano origami personalizzato da ciascun artista, la voglia di libertà dell’arte come mezzo di espressione, talvolta anche di ribellione che spesso, rassegnandoci, preferiamo affogare nella monotona quotidianità delle nostre azioni. Posizionato su piantane in metallo come se spiccasse il volo, verranno applicate pagine del romanzo a rappresentazione della forza che ciascun Artista attribuisce al valore della lettura in contrasto con appiattimento dell’era digitale», spiegano gli organizzatori.