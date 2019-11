Picchi e camminate nel bosco: la settimana degli “Amici della biblioteca”

Una serata in biblioteca incentrata sulla fauna locale e la camminata silenzio nei boschi: questi i due interessanti eventi promossi dalla vivace associazione “Amici della biblioteca” di Samarate per questa settimana di pioggia novembrina.

Giovedì 21 novembre, ore 20.30, la cittadinanza andrà alla scoperta dei picchi pur restando all’interno delle mura cittadine: “Bosco che vai, picchio che trovi” è, infatti, la serata organizzata da Alfonso Pellizzaro ed i suoi fedelissimi per riscoprire la fauna locale. I relatori saranno la dott.ssa Daniela Casola e Walter Guenzani del gruppo insubri di ornitologia, mentre i membri dell’associazione culturale interverranno con delle letture a tema.

Invece, sabato 23 novembre, l’appuntamento è in cascina Bossi alle 14.00(via Milano, 114). La “Camminata silenziosa nei nostri boschi” è stata organizzata in conclusione della stagione 2019 “La cultura nel bosco“, promossa dagli “Amici della biblioteca”. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia.