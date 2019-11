Tra pioggia e laboratori, profumo di cioccolato e creatività

Le previsioni meteo sono impietose: pioggia a catinelle per tre giorni per tutto il fine settimana, da venerdì 15 a domenica 17 ottobre, con la tenue speranza di qualche ora di tregua solo nelle ore centrali delle giornata di sabato. Ma le proposte di divertimento per i bambini non si lasciano certo scoraggiare da qualche gocciolina, tra spettacoli, laboratori creativi ed eventi a base di cioccolata. E se per arrivarci si incontra una pozzanghera sarà bello avere ai piedi stivaletti di gomma per sguazzarci un po’.

EVENTI

Cassano Magnago iniziano ufficialmente sabato 16 novembre due weekend di pura golosità del Lindt ChocoFestival, in un’edizione speciale tutta dedicata a Leonardo. Dal giocoso laboratorio “Baby Maitre” per decorare a tema la propria tavoletta di cioccolato allo spettacolo interattivo “Leonardo e il diavoletto“, fino alla mostra allestita negli spazi del Factory outlet > Scopri di più



SPETTACOLI

Varese: domenica alle ore 16.30 il palco dell’auditorium del Liceo Musicale di via Garibaldi ospita lo spettacolo “Storie grandi e piccole” in cui Lia Locatelli e Noemi Bassani offriranno ai bambini la lettura teatrale di tante storie, seguendo il filo rosso dei diritti dell’infanzia. Ingresso gratuito > L’evento

Varese: la versione originale di Dumbo, il classico Disney del 1941 torna al cinema per un giorno, domenica pomeriggio al Nuovo, per CinemaKids, la rassegna che Filmstudio90 dedica ai giovanissimi > Il film

Saronno: la celebre fiaba di Charles Perrault Enrichetta dal ciuffo (e la bellezza interiore) al Teatro Giuditta Pasta domenica pomeriggio alle ore 16 > Lo spettacolo

LABORATORI



Gallarate: per la rassegna “I luoghi del leggere”, sabato mattina la biblioteca ospita “I cartoni prima dei cartoni“, un viaggio alla scoperta del teatro Kamishibai, la sua storia e come si realizza. E che lo spettacolo abbia inizio! > Leggi di più

Luino: sabato pomeriggio l’Accademia Bertani apre a grandi e piccini per un laboratorio a base di musica e manualità “Aspettando il Natale con ACA” > L’iniziativa

Angera: nuovo appuntamento sabato pomeriggio di Biblio Art con Leonardo”, il ciclo di laboratori creativi a cura di Piano Terra. Questa volta i piccoli affronteranno “Il bestiario di Leonardo” , disegnando teste, code e pance di animali conosciuti e di fantasia per trasformarli in animali nuovi e diversi in un gioco infinito di combinazioni possibili e di storie divertenti > Scopri i dettagli

Ranco: sabato pomeriggio la Casa degli scarabocchi propone un nuovo laboratorio artistico di manualità creativa, questa volta dedicato alle divinità dell’olimpo da conoscere e riprodurre, a cura di Kids doing art > Come partecipare

Varese: percorsi sugli alberi e laboratori creativi a tema natalizio con materiali naturali e di riciclo per tutta la giornata di domenica in occasione dell’apertura straordinaria del Parco Avventura del Villaggio Cagnola > L’evento

Gallarate: domenica pomeriggio al MAGA “Le storie diventano realtà” per i bambini che parteciperanno a questo evento dei “Luoghi del leggere” per costruire divertenti marionette con cui raccontare tutti insieme una bellissima storia. Evento gratuito su prenotazione > Come partecipare

Varese: “Immagini e colori per crescere” è il titolo del laboratorio in programma domenica alle 15.30 in piazzetta Monastero, al Sacro Monte per bambini dai 5 ai 9 anni per cogliere e raccontare la realtà con tutti e 5 i sensi > I dettagli

FUORI PORTA

Ornavasso (VB): trenini sotterranei, boschi incantati, igloo delle fiabe, antichi mestiri, il presepe bianco e tanti spettacoli di sabbia per la decima edizione della “Grotta di Babbo Natale“, alle grotte di Ornavasso, tutti i fine settimana a partire da sabato 16 novembre > Tutto il programma

Milano: “I love Lego” è la nuova mostra allestita con oltre un milione di mattoncini al Museo della Permanente dal 11 ottobre 2019 al 2 febbraio 2020. Nei giorni di domenica spazio ai laboratori “Legolando” offerti a bambini e famiglie su prenotazione > Scopri di più

INCONTRI PER MAMMA E PAPÀ

Luino: le maestre dell’asilo Le Motte hanno notato che “avvinghiati alla tecnologia i bimbi non sanno più disegnare” e quindi invitano i genitori all’incontro gratuito con la grafologa intitolato “Disegni e scarabocchi: ascoltiamo le matite dei bambini” in programma venerdì 15 novembre, alle ore 20.30 all’asilo Le Motte > L’articolo

Varese: sarà presentato domenica mattina alle ore 11 negli spazi della libreria Ubik di piazza del Podestà “Baby Rock”, il manuale di sopravvivenza (musicale) per genitori articolato in 50 canzoni che hanno fatto la storia del rock. Per ogni brano consigli di somministrazione e possibili effetti collaterali. Saranno presenti gli autori Manuela Lozza e Fabrizio Barabesi > Il libro