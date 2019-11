Weekend bagnato tra mercatini e cioccolato

Un fine settimana tra golosità e mercatini. Il terzo weekend di Novembre si apre all’insegna del Natale, con il tipico mercatino della Rasa e con la fiera del cioccolato di Inarzo. Non mancano gli eventi per i più piccoli, fate però attenzione al tempo.

MERCATINI E PISTE DI PATTINAGGIO

Rasa di Varese – Alla Rasa è già tempo di Natale. Sabato 16 e domenica 17 novembre, infatti, torneranno i tradizionali mercatini, arrivati alla loro diciannovesima edizione e presentati questa mattina a Palazzo Estense. “Luci di Natale alla Rasa”, questo il nome completo della manifestazione, ha visto lo scorso anno la partecipazione di diecimila visitatori. Per il 2019 saranno 120 gli espositori presenti, selezionati uno a uno, come tradizione dalle due instancabili organizzatrici: grande spazio all’artigianato «Quest’anno ad andare di moda in particolare il legno: dai giochi, alle ciotole, alle costruzioni» precisa Ornella. Ma non mancheranno tanto buon cibo e novità per i più piccoli. – Tutto il programma

Varese – Dal 9 novembre al 26 gennaio al Centro Commerciale Le Corti di Varese si pattina sul ghiaccio. – Tutto il programma

Inarzo – Inarzo “capitale” del cioccolato. Domenica 17 novembre dalle ore 10 alle ore 18 si terrà la nona edizione della Festa del Cioccolato. Le bancarelle della festa occuperanno le vie del centro storico alcune delle quali offriranno tantissime versioni di cioccolato, con molte proposte diverse di “leccornie e ghiottonerie”. – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Nella splendida cornice di palazzo Estense, nel cuore di Varese, in occasione del mese contro la violenza sulle donne, sabato 16 novembre dalle 20.30 si terrà una originale conferenza sull’eros femminile. Un modo diverso per parlare dei diritti negati delle donne ma soprattutto per affermare un diritto alla rivendicare una femminilità che si esprime anche attraverso l’erotismo. – Tutto il programma

Varese – Il welfare che nasce dalle associazioni, se ne parla a Varese. La storia, il rapporto con il territorio e il futuro delle società operaie di mutuo soccorso al centro del convegno organizzato per sabato 16 novembre presso il Salone Estense – Tutto il programma

Varese – “Senza rosa nè celeste”: il racconto di una madre e della figlia transgender. Appuntamento sabato 16 novembre 2019 alle 16.30 presso la Sala Matrimoni di Palazzo Estense, organizza Arcigay in occasione del Transgender Day of Remembrance – Tutto il programma

Brusimpiano – Si sono conclusi in questi giorni i lavori per il rifacimento del sagrato della chiesa di San Martino, iniziati nel mese di marzo. L’opera sarà inaugurata domenica 17 novembre, con un momento di musica e condivisione a cui sono invitati tutti i cittadini – Tutto il programma

Inarzo – Alla scoperta delle specie di serpenti che abitano la nostra provincia, le loro abitudini e le loro curiosità. L’incontro è in programma all’Oasi Lipu Palude Brabbia, per sabato 16 alle 14 e 30 – Tutto il programma

Induno Olona – Si apre domani, venerdí 15 novembre, la nuova edizione di Induno Foto Festival in programma dal 15 al 17 novembre a Induno Olona. Organizzato dal Gruppo Fotografico Fuori Fuoco di Induno Olona, il festival presenta tre giorni di mostre, proiezioni e incontri con grandi autori. – Tutto il programma

Busto Arsizio – “Jella Lepman. Un ponte di libri” è la mostra-convegno in programma venerdì 15 novembre a Busto Arsizio, dalle 9 alle 18 nella sala conferenze del Museo del Tessile, una proposta dell’Università dell’Insubria e del Sistema bibliotecario Busto-Valle Olona. – Tutto il programma

Saronno – Un pomeriggio alla scoperta dei segreti artistici del Santuario di Saronno. Domenica 17 novembre, in programma due visite guidate per apprezzare lo storico edificio ecclesiastico in tutto il suo splendore – Tutto il programma

Novara – Sabato 16 novembre alle ore 21 il Festival Scrittori&giovani in collaborazione con l’Associazione Amici della Dedalo dedica una serata ad Alda Merini all’auditorium della scuola di musica Dedalo, in via Maestra 9 a Novara, con un reading musicale della poetessa, con la partecipazione di Anna Molinari al violino e Riccardo Bisatti al pianoforte. – Tutto il programma

CORSE E SPORT

Albizzate – Centinaia di giovani atleti delle categorie cadetti, ragazzi ed esordienti sono attesi domenica 17 novembre ad Albizzate per la quarta edizione del “Cross dell’amicizia” organizzato dall’atletica albizzatese La Fornace. – Tutto il programma

Assago – Ad Assago si corre per beneficenza. Domenica 17 la seconda edizione della “Milanofiori Assago Run” è dedicata alla raccolta fondi per la onlus “Nati per il Futuro”. Due i percorsi, da 21 e 10 chilometri; iscrizioni entro giovedì 14 – Tutto il programma

TEATRO



Maccagno con Pino e Veddasca – Sabato 16 novembre 2019 alle ore 21 in Auditorium Comunale di Maccagno (Via Valsecchi 23), fa tappa il Festival dei Laghi Lombardi, con uno spettacolo dal titolo “Mangia, bev, tas e viv in santa pas”. Una serata divertente tra ricette culinarie, canzoni, dialoghi e comicità, per una presentazione editoriale innovativa e originale. – Tutto il programma

MUSICA E SERATE

Varese – Il Twiggy festeggia dieci anni, venerdì con dj set e torta. Domenica il concerto della band elvetica “One Sentence. Supervisor”, dalle 21 e 30, ingresso libero, come sempre. – Tutto il programma

Varese – Una serata di musica e condivisione quella organizzata per sabato 16 novembre da C.e.d.i Onlus, l’associazione nata a sostegno ai malati affetti dalle Sindromi di Ehlers-Danlos (EDS). Al Teatro Santuccio andranno in scena due band, la Hunatantum e Valerio Mattei, con un repertorio che andrà a toccare diversi generi musicali ma l’obiettivo è uno solo: sostenere l’associazione nata sette anni fa e accendere i riflettori su una malattia rara. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Importante fine settimana al Cicolo Gagarin di Busto Arsizio. I locali di via Galvani ospiteranno una strepitosa doppietta dall’underground newyorchese: venerdì 15 novembre vi aspettano sul palco White Hills e Martin Bisi. Il fine settimana prosegue con teatro e cinema orgogliosamente indipendente. Sabato 16 novembre avremo l’onore di ospitare Sandrone Soldato: uno spettacolo di marionette e burattini per parlare di guerra, dell’orrore di subirla e di combatterla. Domenica 17 novembre secondo appuntamento della stagione di Cine Undeground, la nostra rassegna di film horror e sci-fi in anteprima assoluta. – Tutto il programma

CINEMA

Al cinema un documentario diretto da Sabina Fedeli e Anna Migotto e dedicato ad Anna Frank. Per i più piccoli c’è “Pupazzi alla riscossa – Ugly dolls” mentre Christian De Sica dirige e interpreta “Sono Solo Fantasmi” – Le uscite al cinema