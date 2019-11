Il sacco dei rifiuti diventa “personale”

Un sacco per i rifiuti “personale”. Giovedì 14 novembre, al centro sociale di Luvinate l’amministrazione presenterà “la nuova raccolta del secco a misura”.



Dal primo gennaio 2020, la raccolta dei rifiuti adotterà alcune modifiche sostanziali, importanti per arrivare a definire una tassa puntuale tarata sulla produzione effettiva. L’innovazione è legata al progetto “Ricilo Crea” inserito nella Convenzione Sesto per la raccolta della spazzatura.

Ogni residente riceverà i sacchi per la raccolta del secco dotati di RFID che identificheranno il proprietario. In questo modo, i cittadini dovranno esporli sono se pieni e senza rifiuti riciclabili o non adatti.

Alla fine di un anno di sperimentazione, l’intenzione è quella di avviare una politica di tassazione più equa, proporzionata a ciò che effettivamente si produce.



Il pericolo dello smaltimento selvaggio, di solito collegato alla politica della tariffa puntuale, è stato preventivamente affrontato con il servizio di telesorveglianza del territorio con fototrappole posizionate in tempi e luoghi segreti. Il sistema ha già permesso di individuare e multare in modo severo chi ha abbandonato oggetti nei boschi.

L’incontro si terrà alle 21 al centro sociale di Luvinate.