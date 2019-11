Secondo posto dei legnanesi del Carroccio al trofeo di Saronno

Grandioso avvio della 16° stagione per la ASD Nuotatori del Carroccio con l’ottimo piazzamento al secondo posto al Trofeo di Saronno.

Nei due giorni della manifestazione (sabato e domenica) si sono avvicendati oltre 50 atleti NDC, che hanno complessivamente disputato 105 gare.

Grandi emozioni e tifo da stadio sia nelle avvincenti staffette che nelle gare individuali e solito spirito goliardico di NDC dalle tribune, tra torte, abbracci risate e qualche sfottò per il compagno che perde gli occhialini in gara o quello si fa superare per una manciata di decimi.

L’inossidabile coach e DT Falsitta incita, consola, consiglia ognuno dei suoi atleti canticchiando sotto i baffi una vecchia canzone di Bennato “non darti per vinto perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle forse è ancora più pazzo di te”.

Tra lo stupore di tutti a ritirare la coppa vinta dalla squadra entra l’imponente e simpatico Vascotto, che improvvisa due passi di danza coi i compagni.