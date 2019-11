A teatro la storia di Gino Bartali

La stagione Latitudini continua con le storie di grandi personaggi della storia e dello sport. Sabato 23 novembre, alle ore 21.00, presso il Teatro di Cassano Valcuvia, la compagnia Luna e Gnac porta in scena lo spettacolo Gino Bartali. Un eroe silenzioso, che racconta la storia meno nota di un’icona indiscussa del ciclismo italiano che nel 2013 è stato dichiarato «Giusto tra le nazioni» dallo Yad Vashem, il memoriale ufficiale israeliano delle vittime dell’Olocausto, per aver salvato centinaia di ebrei durante la Seconda Guerra mondiale.

Gino Bartali, a soli ventiquattro anni, incarna il ciclismo eroico degli anni ’30. Protagonista assoluto, ha un grande sogno: vincere Giro d’Italia e Tour de France nello stesso anno. Ma la Storia entra prepotentemente a cambiare per sempre la sua carriera: la sua vita sportiva viene piegata ai voleri e alle mire del Duce, che vede in Gino Bartali l’ambasciatore azzurro del

fascismo nel mondo…Il giovane sportivo non ci sta, ed è qui che inizia la pagina meno nota della vita di Ginettaccio, che aderisce come staffetta alla rete clandestina organizzata dall’arcivescovo di Firenze Elia Dalla Costa.

In scena l’attrice Federica Molteni, sotto la regia di Carmen Pellegrinelli, racconta questa storia in maniera appassionante e approfondita. Una storia che Bartali ha sempre tenuto nascosta, perché “il bene lo si deve fare ma non lo si deve dire, che se lo dici si sciupa”.

La pièce teatrale è tratta dal libro La corsa giusta di Antonio Ferrara (ed. Coccole Books) ed è adatta ad un pubblico giovane (dagli 11 anni). Durante tutta la stagione teatrale il ristorante sociale Il Grotto del sorriso, a pochi passi dal teatro, propone al pubblico che assisterà agli spettacoli un ricco “apericena” al prezzo di 10 euro, dalle 19.00 al costo di 10 euro (prenotazioni 347.3426263). E dopo ogni spettacolo la serata continua sorseggiando un bicchiere di vino per scambiare opinioni e approfondire la conoscenza degli artisti appena scesi dal palcoscenico.

Teatro Comunale di Cassano Valcuvia

Via IV Novembre, 4

INFO E PRENOTAZIONI

info@teatroperiferico.it

334.1185848 / 347.0154861

http://www.teatroperiferico.it/

BIGLIETTI

Intero 10 euro | Ridotto 7 euro (studenti, over 65, allievi corsi Periferico e Karakorum)

APERICENA (dalle 19.00 – costo 10 euro)

IL GROTTO DEL SORRISO. Ristorante sociale

Prenotazioni 347.3426263