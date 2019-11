Van De Sfroos, canzoni e racconti nell’incontro con i fan

Davide Van De Sfroos è uno di quegli artisti che gira sempre con la sua chitarra. La sfodera al momento giusto e intona una delle sue canzoni più belle. Lo ha fatto anche questa sera, sabato 23 novembre, durante la presentazione del nuovo album in Galleria Manzoni dove per l’occasione è stato montato un piccolo palcoscenico.

Intervistato da Adelia Brigo di VareseNews, il cantautore ha raccontato di “Quanti Nocc”, il disco uscito ieri che vede una raccolta dei suoi brani presentati durante l’ultimo anno in tournèe.

Una bella occasione per i tanti fan, alcuni arrivati anche da Reggio Emilia, per salutare il cantautore laghèe e per farsi firmare un autografo e scattare una fotografia insieme. Prima della presentazione infatti, l’artista si è fermato al negozio Varese Dischi per incontrare una ad una le persone arrivate per lui. «Alcuni di voi li vedo più di mia madre», scherza l’artista, sottolineando il forte legame che ha con loro, da sempre attenti ad ogni sua nuova canzone, concerto, poesia, libro.

Davide Van De Sfroos infatti, con le parole è uno che ci sa fare e quando si racconta mostra sempre la parte più intima di se. Lo ha fatto anche questa sera, davanti ad un pubblico che ha resistito al freddo di novembre pur di poterlo avvicinare. Presenti, come sempre, anche alcuni dei Cauboi, coloro che fanno parte del suo fans club.

Per il resto Davide Van De Sfroos ha racconto di questo album, disponibile da ieri in formati fisici e digitali, ma anche del prossimo disco. «Ci stiamo già lavorando, non so esattamente come sarà. Forse con delle collaborazioni con gli artisti che negli anni hanno lavorato con me». Intanto, gli abbracci e l’affetto non sono mancati e Van De Sfroos chiude l’incontro dicendo: «Grazie per essere qui, senza di voi tutto questo non sarebbe successo».