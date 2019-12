L’agricoltura sostenibile e l’apicoltura biologica sono straordinari strumenti per la tutela della biodiversità. Con il progetto Campo APErto diventano anche mezzi per favorire l’inclusione sociale.

Il territorio a sud della provincia di Varese è un’area molto urbanizzata, dove gli ambienti agricoli e gli habitat naturali hanno difficoltà a trovare spazio e l’integrazione sociale ed economica delle persone più svantaggiate è una sfida quotidiana.

Campo APErto nasce da un sogno: rendere i giovani oggi in condizioni di difficoltà attori in prima linea nella salvaguardia del territorio, protagonisti di un’economia basata sul rispetto delle risorse naturali e della diversità.

Per questo motivo Istituto Oikos ha attivato la campagna di crowdfunding CampoAPErto – Api e miele per Gaia, Gloria e Daniele con l’obiettivo di realizzare un laboratorio alimentare e di smielatura che garantirà nuove opportunità lavorative a ragazzi con disabilità e giovani in condizioni di svantaggio, che riceveranno formazione specifica sulle tecniche di apicoltura sostenibile e potranno affiancare il personale di Cascina Burattana nella produzione di miele, confetture, salse e altri prodotti biologici.

Guarda ora il video https://youtu.be/rmOOiRGE6Mw

Con un piccolo contributo anche tu puoi aiutaci a realizzare e allestire il laboratorio in cui lavoreranno Gaia, Gloria e Daniele! I nostri ragazzi, con i prodotti dell’orto e con il miele fornito dalle api di Cascina Burattana, realizzeranno prodotti biologici come marmellate, salse, conserve e vasetti di miele. Se vuoi sostenere anche tu il nostro progetto puoi donare il tuo contributo su: https://buonacausa.org/cause/campoaperto

In cambio riceverai prodotti biologici e a Km0, un gustoso regalo di Natale anche per i tuoi amici, familiari e colleghi di lavoro.

GAIA, GLORIA E DANIELE HANNO BISOGNO DEL TUO AIUTO!