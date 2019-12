Incendio in una casa a Viganello

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 6.30, in uno stabile di via Merlina a Viganello, per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, vi è stato un principio di incendio. Il fumo si è rapidamente propagato all’interno dell’edificio rendendo necessaria l’evacuazione a titolo precauzionale di 7 persone.

Per le operazioni di soccorso sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia della Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché i Pompieri di Lugano, che hanno provveduto a domare le fiamme e ad arieggiare i locali. La strada è stata temporaneamente chiusa. Sono pure in corso le verifiche da parte dell’Ufficio tecnico per valutare l’abitabilità dello stabile.