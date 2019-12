Natale e Capodanno al Palace

Ed ecco il Grand Hotel Palace che, oltre alla consueta clientela internazionale, sembra aver trovato la formula giusta per farsi voler bene anche dalla propria città: dopo una serie fortunata di eventi pre-natalizi con gustosi aperitivi, champagne e pianoforte, propone il suo “classico” pranzo di Natale all’insegna del gusto e della calda atmosfera delle Feste!

Immaginate l’Hotel completamente illuminato che vi accoglie con una grande slitta ed un maestoso abete luccicante nella hall d’ingresso, accompagnandovi verso il Ristorante Liberty attraverso la galleria di lucine scintillanti che vi avvolgono nella magia del Natale. La cucina del Palace, completamente rinnovata, il 25 Dicembre propone un gradevole aperitivo con champagne di benvenuto e ben tre differenti menu che accarezzano delicatamente la tradizione con invitanti ricette sia vegetariane che per gli amanti della carne e del pesce. Per concludere in bellezza, verrà servito un delizioso panettone gigante di alta pasticceria: un vero e proprio viaggio nel tempo e nel gusto, un’occasione perfetta per lasciarsi coccolare dallo staff del Palace e trascorrere insieme l’incantesimo del Natale!

La strada che porta al Palace ormai la conosciamo… Sarà sufficiente fare il cambio d’abito per la sera di San Silvestro e potrete dire di aver provato l’emozione di un vero galà, elegante e raffinato, insieme ad altri Ospiti che soggiornano al Grand Hotel, provenienti da tutta Europa!

Sarete accolti da un piacevole aperitivo nell’ampio Foyer e condotti nel Salone Kursaal elegantemente allestito per il servizio; il menu prelibato con vini di qualità, sarà accompagnato da un trio di musicisti e si concluderà poco prima della mezzanotte con uno spettacolo artistico. A mezzanotte, ciascuno avrà una bottiglia per “sparare” il tappo esprimendo i buoni propositi per il 2020 – a seguire ballo e divertimento fino alle ore piccole, con l’immancabile cotechino e lenticchie di buon auspicio per il bilancio dell’anno nuovo!

Info e Prenotazioni: booking@palacevarese.com | telefono 0332 327100