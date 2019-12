Tutti gli eventi del weekend a Busto Arsizio

Anche per questo fine settimana è molto ricco il calendario degli eventi natalizi, proposti nell’ambito della rassegna “E’ tempo di Natale”, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Associazione Commercianti Confcommercio Busto, Comitato Commercianti Centro Cittadino di Busto Arsizio, Distretto Commercio Busto Arsizio, A & G Group, Royal Time e altri partner.

Venerdì 20 dicembre

Si parte venerdì 20 dicembre, alle 15.00 con il LabboNatale, il laboratorio natalizio per bambini a cura del Comitato Commercianti Centro Cittadino di Busto Arsizio nei locali della Residenza del Conte. Tutti i bambini potranno divertirsi a costruire burattini, maschere e giocare insieme. LabboNatale continuerà poi sabato dalle 17.00 alle 19.00 e domenica 15 anche la mattina dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

In serata la tradizionale Babbo Run, organizzata dai Free Runners Team di Busto Arsizio, che partirà da Piazza San Giovanni e si snoderà per le vie del centro cittadino. Alle ore 18.30 la corsa dedicata ai Piccoli Aiutanti di Babbo Natale, cioè i bambini da 2 a 8 anni. A seguire, alle ore 19.00, sarà la volta della Babbo Run vera e propria. Il ricavato delle iscrizioni andrà all’associazione Cuffie Colorate.

In serata tre appuntamenti musicali: alle 21.00 presso la sala Pro Busto il concerto di Natale a cura del Corpo Musicale Pro Busto; sempre alle 21.00 al Teatro Sociale andrà in scena il concerto Gospel a cura del coro Soul Gift della Nuova Busto Musica; alle 21.15 presso la parrocchia San Michele si terrà il concerto di Natale 2019 della corale san Michele. Dalle 21.30 (anche sabato 21 dicembre) torna al Museo del Tessile la grande Silent disco di Natale.

Sabato 21 dicembre

Sabato 21 dicembre, a partire dalle 16.30 in piazza Vittorio Emanuele II si animerà per un pomeriggio, curato da Royal Time con A & G Group, dedicato agli amici a quattro zampe con interventi di esperti, laboratori e la sfilata dei cani.

La sera, alle 21.00, presso la parrocchia del Redentore il concerto “Preludi di Natale” con il coro L’estro armonico e alle 21.15 al Teatro Lux di Sacconago il concerto “Hai un piano per Natale” a cura della Filarmonica di Sacconago (in replica domenica alle 20.30).

Domenica 22 dicembre

Domenica 22 dicembre alle 10.00 gli Amici in Vespa si ritroveranno in piazza santa Maria per lo scambio degli auguri di Natale. Nel pomeriggio, alle 15.30 al Museo del tessile il servizio di didattica Museale proporrà una Giocomerenda intitolata “magie di Fili” per tutti i bambini. Sempre alle 15.30 torna, per le vie del centro cittadino, la Marching Band dei Babbi Natale della Nuova Busto Musica.

Alle 16.00 appuntamento musicale presso la sala conferenze del Museo del Tessile con il concerto del coro Happy Voices a cura della Società Ponchielli.

Alle 16.30 la Croce Rossa Italiana – Comitato di Busto Arsizio sarà presente in Piazza Santa Maria per un momento di festa con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un’autoambulanza. Ci sarà la possibilità di fotografarsi (e avere la stampa al momento) insieme a Babbo Natale e alla sua slitta. Per l’occasione la Pasticceria Santa Maria offrirà una cioccolata e il panettone.

Si ricorda che oltre alla pista di pattinaggio in piazza san Giovanni, in piazza Vittorio Emanuele II ci sono il Trenino di Natale per i più piccoli e lo Scivolo di Ghiaccio per divertenti scivolate con gli slittini. Questi gli orari: 15.00-22.30 Sabato-Domenica: 10.30-13.00 / 15.00-22.30.