Amca a Seregno: chi vince va in fuga solitaria

È arrivato il momento dello scontro al vertice nel girone A del campionato di Serie B di basket in carrozzina: sabato 11 gennaio alle ore 15, il PalaSomaschini di Seregno ospiterà il match tra i padroni di casa del Gelsia e l’Amca Varese di coach Fabio Bottini che hanno tutta l’intenzione di risalire in Serie A e per centrare l’obiettivo devono lasciarsi alle spalle la formazione brianzola.

Imbattute e in testa alla classifica, Seregno e Varese (foto Emilio Colombo) arrivano alla sfida dopo la lunga pausa per le festività natalizie; la Handicap Sport ha fino a qui avuto un calendario più scomodo con una sola gara interna tra le quattro disputate e anche nel prossimo turno giocheranno lontano dalla propria “casa”, il PalaCusInsubria di Bizzozero. La formula del torneo prevede che le prime due di ogni girone possano accedere agli spareggi della fase nazionale: Gelsia e Amca sono le principali favorite ma è evidente che qualificarsi al primo posto facilita la strada nei turni successivi a eliminazione diretta.

Sulla carta, i varesini di Fabio Bottini dovrebbero avere qualcosa in più degli avversari e non solo perché sinora si sono imposti con scarti decisamente più ampi rispetto alla Gelsia Seregno. Ma i brianzoli restano un “oggetto sconosciuto” e solo il campo dirà domenica quale delle due squadre avrà maggiori possibilità di conquistare il primato nel girone.