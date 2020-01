Atti vandalici sui treni, disagi sulla Saronno-Albairate

Il treno in partenza da Saronno alle 07.35 e che arriva ad Albairate alle 9.22, questa mattina, venerdì 24 gennaio, non è partito a causa di un atto vandalico, per il quale si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito.

A comunicarlo è il sito di Trenord. Stessa sorte per un altro treno, il Milano Porta Garibaldi -Saronno, che oggi termina il viaggio nella stazione di Seregno, a causa di un atto vandalico da parte di ignoti; anche in questo caso sarà necessario un intervento di manutenzione straordinaria.