Dopo i disagi al nido c’è una nuova caldaia

Gli operai sono già al lavoro al nido Marzoli di via Vetta d’Italia per installare la nuova caldaia che entrerà in funzione dopo il weekend, nella mattinata di martedì 4 febbraio.

La decisione presa dall’amministrazione comunale dopo i forti disagi per le famiglie, gli educatori e soprattutto per i bambini che, rientrati dalle vacanze natalizie, hanno trovato i saloni al freddo per tre volte in meno di due settimane.

“La caldaia del nido Marzoli è praticamente nuova, installata nel 2013, ma ha sempre dato problemi – ricorda l’assessore Rossella Dimaggio – nelle ultime settimane la situazione era diventata insostenibile e così abbiamo fatto di tutto per poter anticipare all’immediato la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, deliberata a dicembre dalla giunta e prevista inizialmente per la primavera”.