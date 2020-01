A Inarzo “La Taverna di Yannis”

Anno nuovo, nuovi “Incontri con l’autore …in biblioteca“. Giovedì 16 gennaio 2020 tocca a “La taverna di Yannis” di Adelfo Maurizio Forni. Leggi anche Gallarate - Il soldato e la bambina: una storia lunga 70 anni, sulle rive del mar Egeo

Con la forza espressiva di una visione filmica nella narrazione, Adelfo Maurizio Forni racconta una luminosa storia tra Italia e Grecia, tra Novecento e Duemila, di guerra, amici, amore, vite funamboliche, e straordinarie coincidenze che solo la vita reale riesce a creare. “Premio I Murazzi 2019” (Genesi Editrice)

Dialoga con l’autore: Emiliano Pedroni, commento musicale: Valerio Rizzotti.

BIBLIOGRAFIA:

Adelfo Maurizio Forni, dopo essere stato un discografico e un manager di successo, oggi è autore di poesia e narrativa, nonché organizzatore e presentatore di reading, showcase musicali, mostre d’arte. Tra i suoi libri più recenti ricordiamo :

2017 “ARTBOX: dalle parole alle immagini”, con i suoi scritti e le fotografie di Roberto Calvino i

quadri di Marida Tagliabue, libro d’artista realizzato poi in multipli ed esposto a Bookcity a Milano,

2018 “NOSTOS: 70 liriche in chiave autobiografica”, che ha vinto anche il Premio Letterario De

Blasio come miglior opera poetica

2019 “LA TAVERNA DI YANNIS”, un romanzo, ci sembra, d’ambientazione storica, un viaggio nel

tempo, dalla Seconda guerra mondiale a oggi, e un viaggio nello spazio dalla Grecia all’Italia.