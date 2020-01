“Quelli che…con Luca”, consegnato l’assegno per la prima parte del progetto 2020

Una foto significativa, quella dei ricercatori della Fondazione Tettamanti, postata da Andrea Ciccioni sul suo profilo Facebook e condivisa sul gruppo Luca Ciccioni Fan Club.

“Tutti i giorni corriamo, tutti i giorni scriviamo, tutti i giorni parliamo, tutti i giorni vi chiediamo di esserci in questo nostro importante cammino.

Tutto per arrivare qui, a questi traguardi e con la voglia di continuare domani più forti di ieri. Grazie a tutti!” è il commento di papà Andrea, che nel 2011 ha creato l’associazione intitolata al figlio Luca, portato via a soli nove anni da una rara forma di leucemia mieloide acuta.

Per lui e per tutti i bambini colpiti dalla stessa malattia, Andrea Ciccioni ha dato vita a “Quelli che…con Luca”, onlus che finanzia la ricerca per la cura delle leucemie infantili.

Il progetto 2020 ammonta a 100 mila euro, 35 mila dei quali già consegnati dalla onlus “Quelli che…con Luca” alla Fondazione Tettamanti di Monza.

C’è anche un video promozionale online dal 17 gennaio intitolato “La malattia peggiore…Quella del proprio figlio”, ideato dal Gruppo Havas per “Quelli che…con Luca” per raccontare cosa fa l’associazione e come aiutare.

La seconda tappa di consegna sarà la NOTTE GIALLA 2020 a Uboldo, ormai tradizionale appuntamento con la solidarietà. La terza ed ultima sarà il 17 settembre.