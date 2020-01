Musica e solidarietà: una serata per “Quelli che…con Luca”

Una serata in musica per ricordare un amico che non c’è più e per fare del bene in favore della onlus “Quelli che…con Luca”.

L’appuntamento è per sabato 8 febbraio alle 21 a Uboldo al Cinema Teatro San Pio Sala della Comunità (in piazza Conciliazione 2): sul palco la tribute band di Antonello Venditti “In questa banda di ladri” che suonerà in ricordo di Angelo Risio, nel quarto anniversario della scomparsa.

I biglietti costano 15 euro (per info: 3468558663) e i proventi della serata andranno all’associazione “Quelli che…con Luca”, creata nel 2011 da Andrea Ciccioni e intitolata al figlio Luca, portato via a soli nove anni da una rara forma di leucemia mieloide acuta. Da allora con una serie di eventi, progetti e finanziamenti di amici e benefattori ha aiutato la ricerca per la cura delle leucemie infantili: per il 2020 si è scelto di finanziare un ambizioso progetto di ricerca della Fondazione Tettamanti di Monza per un ammontare di 100 mila euro, 35 mila dei quali già consegnati.

«Angelo era un amico mio e di Luca, una persona splendida con cui condividevo l’amore per la musica e la passione per le canzoni di Venditti in particolare – racconta Andrea Ciccioni -. Insieme a sua moglie Daniela e al figlio Stefano abbiamo voluto ricordarlo con una serata, giunta alla quarta edizione, grazie alla quale si raccolgono fondi per la ricerca: una bella occasione per passare dei bei momenti insieme sulle note di canzoni che ci ricordano Angelo e per aiutare la nostra onlus a raggiungere gli obiettivi. Durante la serata ci saranno anche sorprese e novità, quindi partecipare è importantissimo».

Nel corso della serata si esibirà anche l’artista uboldese Farbrizio Vendramin, maestro dell’action painting. L’evento gode del patrocinio del Comune di Uboldo.