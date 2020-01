Pausa pranzo al fast food per il presidente dell’Inter Steven Zhang

«Altro che Eriksen, il vero affare è portarsi a casa i nuggets da sei con due salse omaggio».

La nota e divertente pagina Facebook “Calciatori Brutti” ha messo la consueta dose di ironia, partendo però da un fatto reale: il curioso pranzo di Steven Zhang al McD0nald’s di Gerenzano avvenuto ieri – mercoledì 22 – probabilmente prima che il presidente dell’Inter raggiungesse Appiano Gentile, tradizionale quartier generale neroazzurro che da lì dista pochi chilometri.

Zhang, che ha solo 28 anni ma è figlio del fondatore e socio forte di Suning, la holding cinese che ha acquistato l’Inter nel giugno 2016, è in questi giorni in Italia anche per via delle trattative del calciomercato invernale, sempre più serrate in vista della chiusura fissata per le ore 20 dei venerdì 31 gennaio. Sul piatto, come ricorda Calciatori Brutti, c’è appunto l’acquisto del talento danese Christian Eriksen dal Tottenham ma anche il possibile scambio tra Vecino e Allan, eventualmente da perfezionare con il Napoli.

Giorni frenetici, insomma, che tolgono anche tempo ai pasti e costringono i dirigenti a vere e proprie maratone diplomatico-economico-sportive per far quadrare i conti e trovare le soluzioni giuste per le rispettive formazioni. Forse anche per quello, il giovane Zhang ha scelto un fast-food insieme a un collaboratore, prima di rimettersi a ragionare di plusvalenze, cessioni e via discorrendo.