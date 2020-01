Pisano firma per il Pisa, Gabbia vicino al Parma

Ritrova una squadra Eros Pisano. Dopo l’esperienza biennale al Bristol City in Inghilterra, l’ex capitano del Varese, classe 1987, era rimasto svincolato ma sta per firmare l’accordo con il Pisa in Serie B.

Sarà un ritorno in nerazzurro per il difensore nato a Busto Arsizio, che ha vestito la maglia della Torre Pendente nella stagione 2007-2008 con sei presenze in Serie B in prestito dal Varese.

Un altro difensore varesotto è protagonista delle voci di calciomercato. Matteo Gabbia, dopo non aver mai trovato spazio nel Milan nella prima parte di stagione, è vicino all’approdo in prestito al Parma. Il calciatore classe 1999 dovrebbe vestire la maglia ducale in prestito, un assaggio di Serie A dopo l’esordio in Coppa Italia di una settimana fa contro la Spal.