Scippo nel parcheggio di villa Gonzaga, il ladro fugge in scooter

Una ragazza del 1989 è stata derubata ieri (mercoledì) della sua borsa in un parcheggio di via Luigia Greppi (pieno centro del paese). La vittima dello scippo è caduta a terra ma, fortunatamente, non ha riportato ferite più gravi per il fatto che la borsa era appoggiata sulla spalla e non a tracolla. A rubarla è stato un uomo in scooter che indossava il casco.

Il bottino contenuto nella borsa è di poco conto: documenti e poco denaro contante. Il fatto è avvenuto ad un orario inusuale, le 9.30 del mattino e in un luogo molto frequentato, il parcheggio di villa Gonzaga (sede del Comune). Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Castellanza che stanno visionando anche i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.