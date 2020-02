“A 3 anni piangevo per non suonare, ora vivo con il pianoforte”

Ha 13 anni e suona da quando ne ha 3. È Emanuele Piovesan, giovane talento del pianoforte, che vive a Cavaria con Premezzo. Lo abbiamo incontrato pochi giorni dopo il ritorno da un concerto straordinario a Roma in occasione della giornata della memoria e nel video che trovate in questo articolo ci ha raccontato la sua storia musicale.

Ma se oggi ha una grande passione per il pianoforte in passato per lui le cose erano un po’ diverse. «Ho iniziato a suonare quando avevo 3 anni perchè mi obbligavano, io non volevo andare e piangevo» racconta.

Oggi invece tutto è cambiato e tra le lezioni al Conservatorio Puccini di Gallarate, le lezioni a casa dei nonni e le esercitazioni a casa passa gran parte della sua giornata davanti a quei tasti bianchi e neri.

«Di quando suono mi piace che posso essere me stesso e posso esprimere quello che provo», racconta. Una passione che richiede anche tanti sacrifici. Emanuele ad esempio frequenta da due anni il Magisterium di Approfondimento Musicale Pianistico diretto dal Maestro Marcella Crudeli che si tiene a Roma a seguito di una selezione di 6 allievi su candidature provenienti da tutta Italia.