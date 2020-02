Addio ad Augusto Reina, il ricordo di Giuseppe Pirola

«I consigli di un padre, di un amico, di un grandissimo imprenditore e di una grande persona. Ciao Augusto, voglio ricordarti così». A poche ore dalla morte di Augusto Reina, patron dell’Illva e – quindi – del celebre “Disaronno”, sono arrivate le condoglianze da parte di Giuseppe Pirola, proprietario e presidente della Uyba Volley che è anche sponsor e vicepresidente della S.C. Caronnese (di cui Reina era “numero uno”) attraverso il marchio Unet.

Molto attivo nello sport, Reina è stato anche un buon amico del club pallavolistico di Busto Arsizio: spesso, quando era libero da impegni, prendeva posto al PalaYamamay per fare il tifo per le Farfalle biancorosse e talvolta è stato coinvolto anche in premiazioni e attività legate alla vita societaria. Tuttora il marchio Disaronno compare tra gli sponsor della Uyba.

«Le sue parole erano e rimarranno energia pura: alla fine di ogni nostro incontro uscivo sempre più forte, consapevole di aver ancora una volta imparato e appreso qualcosa di nuovo, da un uomo che aveva conquistato il mondo con la sua umiltà e le sue capacità di imprenditore» ha poi scritto Pirola per sottolineare quanto l’esempio di Reina fosse per lui importante.

Alle condoglianze del presidente biancorosso si è unita l’intera struttura della Uyba Volley: «Siamo vicini alla Società Calcistica Caronnese e alla famiglia di Augusto Reina, presidente della squadra venuto a mancare nella giornata di ieri. A capo di una delle più importanti aziende di beverage al mondo, Reina ha saputo far crescere in tutti i campi la Caronnese, portandola fino alla serie D e mantenendola stabilmente in questa importante categoria».