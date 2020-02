Due arresti in due giorni per la ladra di cellulari

Due volte in manette nel giro di 24 ore, per reati “fotocopia”. Una 26enne pregiudicata residente nella zona di Arona è stata fermata per due volte dai Carabinieri del locale nucleo Radiomobile che l’hanno intercettata dopo altrettanti furti commessi nella città che si affaccia sul Lago Maggiore e in quel di Orta San Giulio.

La donna, F. G. di classe 1993, è stata fermata una prima volta domenica 13 febbraio: dopo essere entrata in un locale del Lungolago Marconi si è impossessata del telefono cellulare di un esercente (approfittando di un attimo di distrazione) e di alcune banconote sottratte dal registratore di cassa. I militari della Compagnia di Arona però, allertati dalla vittima, hanno rintracciato in breve tempo la giovane che, una volta perquisita, è stata trovata in possesso di altri due telefoni risultati rubati a Borgomanero nei giorni precedenti.

Dopo la convalida dell’arresto e l’applicazione dell’obbligo di firma da parte del Tribunale di Verbania, però, F. G. è tornata in azione questa volta nell’abitato di Orta San Giulio. Le circostanze sono risultate simili a quelle di Arona: la giovane, dopo essere entrata in un bar in zona stazione, ha sottratto il telefono alla titolare rubando anche alcune banconote dalla cassa. In questo caso però è stata scoperta e ha dovuto strattonare l’esercente per poter fuggire. Anche in questo caso però, sono intervenuti i Carabinieri che l’hanno bloccata, arrestata e accusata di rapina impropria.

La donna è quindi stata condotta in carcere a Vercelli in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto presso il Tribunale di Verbania.