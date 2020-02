“Insieme sicuri”: i presidi della polizia locale in parchi e quartieri

E’ partito lo scorso weekend il progetto “Insieme sicuri”, che punta a rendere più vicine le forze dell’ordine alla comunità cittadina, creando presidi fissi e favorendo luoghi di scambio per esigenze, problematiche e segnalazioni. Cominciato sabato e domenica pomeriggio ai Giardini Estensi si sposterà nei quartieri con cinque gli stazionamenti in programma a febbraio.

Il calendario dei quartieri vede i cinque appuntamenti tra le 10.30 e le 12.00. Il primo sarà venerdì 7 febbraio in piazza Milite Ignoto a Sant’Ambrogio; martedì 11 sarà invece la volta di piazza Sant’Evasio a Bizzozero, lunedì 17 di piazza XXVI Maggio a Biumo Inferiore, venerdì 21 di piazza De Salvo alle Bustecche, giovedì 27 di piazza Spozio a San Fermo.

«La presenza delle volanti – spiega il vicesindaco con delega alla Polizia locale Daniele Zanzi – sarà un punto di riferimento ulteriore per quanti vivono la nostra Varese. L’idea è quella di favorire prossimità e contatti diretti tra gli agenti e i cittadini; febbraio sarà una sorta di mese sperimentale e, poi, valuteremo come estendere l’iniziativa nel prossimo futuro. Come detto l’altra sera in Consiglio comunale, Varese è una città sicura e a dimostrarlo sono i dati forniti dalla Questura. Partiamo da una buona situazione, ma manteniamo alto il nostro impegno e la spinta a migliorare».

Per quanto riguarda i parchi le attività, dopo i Giardini Estensi, si estenderanno ad altre aree, tra le quali Parco Zanzi alla Schiranna, Parco Perelli a Biumo Inferiore, Parco di Villa Mylius alla Brunella e Parco Mantegazza a Masnago.

«Nei parchi – aggiunge il consigliere comunale e presidente della Commissione Polizia locale, Sicurezza, e Protezione civile Lorenzo Macchi – l’attività si svolgerà durante i pomeriggi dei weekend, mentre nelle castellanze gli agenti saranno presenti in alcune mattinate infrasettimanali. Saranno opportunità per segnalare problemi concreti e per aumentare ulteriormente la percezione di sicurezza in città».