Maccagno, la lotta al bullismo parte dalle scuole

Prosegue ininterrottamente il lavoro di prevenzione del bullismo e cyberbullismo alla Scuola Secondaria “L. da Vinci” di Maccagno con Pino e Veddasca.

Dopo l’intervento dell’Arma dei Carabinieri, dell’Associazione Pepita Onlus, della dottoressa Olivito, ora è la classe prima media a doversi confrontare con una tematica così delicata grazie all’Associazione Anemos guidata da Anna Marsella.

In un primo incontro si è partiti dalla visione del film “Wonder”, che racconta in modo coinvolgente la storia di un ragazzino che, a causa di una malattia rara, si trova ad affrontare per la prima volta il mondo della scuola. August, grazie alla sua famiglia, agli insegnanti e soprattutto al proprio coraggio e gentilezza, riuscirà a trovare il suo posto nel mondo. In un secondo momento gli alunni avranno la possibilità di parlare delle proprie esperienze, di riflettere sui ruoli di bullo, vittima e spettatore/complice, di trovare possibili soluzioni

«Purtroppo – spiegano i professori dell’istituto di Maccagno – non tutte le storie di bullismo sono a lieto fine ed è sempre più importante parlarne, come si sta facendo nel nostro plesso, dove la sensibilità della DS dell’Istituto “B.Luini” ha permesso di affrontare la tematica da diversi punti di vista. Consapevoli del fatto che non basta parlarne, continueremo la nostra azione di prevenzione, con l’aiuto indispensabile delle famiglie dei ragazzi, di specialisti e Associazioni e soprattutto con il contributo dei giovani che vorranno aiutare i loro pari in un processo di crescita e formazione».