Pro Patria e Siena non sfondano, 0-0 allo “Speroni”

Pareggio 0-0 tra Pro Patria e Robur Siena, in una partita francamente noiosa per una buona ora, che poi si accende, con l’entrata in camp di Le Noci e Parker. Kolaj e Mastroianni invece abbastanza anonimi per tutto il tempo in cui sono stati in campo. È comunque un buon punto per i ragazzi di mister Ivan Javorcic, maturato contro la squadra quinta in classifica, apparsa un po’ sottotono oggi, forse a causa della girandola dell’ultimo giorno di mercato. La prossima domenica i tigrotti saranno impegnati nella trasferta “di terra” più lunga del girone, contro la Pianese.

Galleria fotografica Pro Patria - Siena 0-0 4 di 31

Prima frazione di gioco bloccata, dopo le emozioni faticano ad emergere. La Pro tenta di arginare le difese toscane affidandosi alla “torre” Mastroianni e alla conduzione di palla di Kolaj, ma entrambi sono imprecisi e la squadra gira poco. Anche dal lato senese l’attacco stenta a decollare, per poi creare qualche difficoltà verso la fine. Il primo tiro della partita lo prova Masetti, all’11’, con un sinistro che finisce largo. Al 32’ c’è il primo tiro in porta della partita, dopo che Kolaj perde palla in uscita. Recupera Arrigoni che serve Vassallo, il quale con un destro impegna Tornaghi alla respinta. Ancora Siena al 37’, con l’occasione più limpida di questo primo tempo. Gerli lancia per Migliorelli che evita Cottarelli, controlla in prossimità dell’area piccola ma nulla può contro la tempestiva uscita di Tornaghi che con le gambe allontana il pericolo.

Seconda frazione di gara che continua sul solco della prima, dove però la Pro sembra leggermente più agguerrita. Al 12’, il primo calcio d’angolo della gara battuto da Bertoni arriva sulla testa di Lombardoni, che genera un batti e ribatti nel quale l’ultima parola ce l’ha Ghioldi, che calcia al volo, alto. Al 18’ è il Siena a farsi avanti, con il tiro dai venti metri di Arrigoni, che Tornaghi guarda alzarsi sopra la traversa. Per la Pro escono Kolaj e Mastroianni per far spazio a Le Noci e Parker, e gli effetti si vedono: al 21’ Le Noci batte una punizione che Parker devia di testa, costringendo Confente a mettere in angolo. I Toscani rispondono un minuto dopo con il tiro al volo di di Marinelli, con Cottarelli che si immola e manda in corner. Al 32’ un’altra occasione per i tigrotti: Bertoni da sinistra si accentra e lascia partire un destro che va a centimetri dal palo. Poco dopo anche Parker, con un destro al volo, non trova lo specchio. La fine si avvicina e la Pro non vuole avere rimpianti e prova a rompere la difesa ospite fino alla fine. Al 49’ però la difesa rischia il pasticcio: il Siena trova il giusto corridoio per servire Cesarini, che calcia ma trova Tornaghi, che blocca e sancisce il definitivo 0-0.