Spunta “L’idiota” dopo i danni alla casetta dei libri

In Valmarchirolo gli appassionati lettori possono dormire sonni tranquilli: non corrono il rischio di trovarsi senza un libro da leggere a qualsiasi ora del giorno, della notte, dei giorni festivi.

La biblioteca comunale, attraverso la sua simpatica pagina Facebook “Biblio MCR” , annuncia infatti di aver creato un “pronto soccorso letterario”: una casetta posta all’esterno della biblioteca stessa (presso l’entrata di via Dante al Parco Camilliani) piena di libri a disposizione di chiunque, in qualsiasi momento.

“Hai un’emergenza letteraria di domenica o in piena notte e la biblioteca è chiusa? Non preoccuparti! BiblioMCR ha pensato anche a questa evenienza!

Anche se sono le 2 del mattino c’è un libro che può aiutarti. Puoi prenderlo, lasciarlo, portarlo a casa, restituirne uno diverso che avevi già a casa. Insomma: come ti pare. In caso di sovradosaggio, continua così. In caso di persistenza dei sintomi, consultare un bibliotecario.”

A poche settimane dall’inaugurazione però, la triste scoperta: qualcuno aveva infranto il vetro della casetta. Un gesto incivile e triste, come sempre avviene quando la cultura viene oltraggiata così, gratuitamente, da chi non aveva probabilmente di meglio di fare.

Ma il colpo basso non ha scoraggiato gli ideatori del pronto soccorso letterario. Poche ore dopo il “fattaccio” Stefano Bozzolo, consigliere comunale con delega alla cultura, si occupava personalmente di risistemare i libri, inserendone uno nuovo in testa a quelli in offerta: “L’idiota” di Dostoevskij.

Perché si sa, non c’è niente di meglio di una risata e tanta ironia per combattere ignoranza e maleducazione.