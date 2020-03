Addio a Franco Pedroletti: “Alpino per sempre”

Induno Olona saluta per l’ultima volta Franco Pedroletti: il suo “alpino per sempre” scomparso domenica 8 marzo. L’ex-consigliere comunale di Varese Rocco Cordì lo saluta su facebook e lo racconya: «Alpino e partigiano nel corpo Volontari per la libertà, Franco Pedroletti era uno degli ultimi testimoni di una pagina di storia fondamentale per l’Italia, e mai si è sottratto dal raccontarla ai più giovani».

Una vicenda la sua legata fortemente alla figura di Calogero Marrone: il capo dell’anagrafe di Varese che durante le persecuzioni razziali ha aiutato molti cittadini italiani di origine ebrea a scappare dal loro paese. Nel 1943 Franco Pedroletti, suo fratello e uno dei figli di Marrone tentarono di raggiungere la Svizzera, ma una volta giunti sulla Tresa una guardia li fermò puntando contro di loro una pistola. Fu proprio Calogero Marrone a salvare i tre ragazzi puntando a sua volta una pistola alla guardia.

Franco Pedroletti era però anche un profondo conoscitore della Varese di un tempo, e per anni ha collaborato con la giornalista Annamaria Gandini nel raccontare storie e vicende pescate dal grande archivio della sua memoria.