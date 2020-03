La cicogna ha fretta, Ohana nasce in casa

Troppa fretta per dare a mamma e papà il tempo di arrivare in ospedale: alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 24 marzo, la piccola Ohana ha deciso di nascere direttamente a casa, a Busto Garolfo, tra le braccia di papà Eugenio che si è improvvisato infermiere per l’occasione.

Sia la mamma sia la piccola Ohana stanno bene, e sono state assistite dall’automedica di Legnano e da un’ambulanza della Croce Rossa di Parabiago, che le ha accompagnate all’Ospedale di Legnano. Un segno di speranza anche per i soccorritori e il personale sanitario, da settimane impegnati nell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese: anche per loro, stanotte, ha vinto la vita. Racconta LegananoNews

“E’ stato un turno di notte surreale, come dal 22 f a questa parte, – aggiunge Claudio Mare, il direttore dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza -: condizioni dei pazienti compromesse, tanti con la febbre e saturazione di ossigeno inverosimili. Poi nel cuore della notte nasce in casa una coraggiosissima piccolina, Ohana. Si può fermare tutto tranne la vita”