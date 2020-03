“Non andrai via sola”: Samarate saluta la concittadina morta di Coronavirus

Molti ceri alle finestre delle abitazioni di Samarate: tante luci che scaldano – a distanza – e che non lasciano sola la concittadina che ieri, lunedì 23 marzo, si è spinta dopo il contagio da Coronavirus.

Diffusasi la notizia del decesso, la cittadinanza si è stretta intorno alla famiglia della defunta pur non sapendone le generalità: sull’animato gruppo Facebook “Bacheca civica di Samarate” è partita l’idea di “salutare” per l’ultima volta la donna. Inoltre, in segno di lutto, da ieri l’immagine del gruppo Facebook è il fiocco nero.

Quindi, il giorno dopo, molte famiglie hanno posto alla finestra di casa una candela accesa, come se tutta Samarate salutasse, in una veglia silenziosa, la sua concittadina.