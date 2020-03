Il Sentiero dell’Arte si tinge di giallo

Una sorpresa colorata è stata realizzata, domenica 8 marzo, dall’amministrazione comunale di Lavena Ponte Tresa: centinaia di palloncini gialli sono apparsi lungo il sentiero dell’arte, il progetto di galleria a cielo aperto fortemente voluto dall’amministrazione e dall’assessore alla cultura Valentina Boniotto, ammirabile passeggiando lungo le sponde del Lago Ceresio.

L’iniziativa arriva dopo che la giornata di sabato 7 marzo è stata un susseguirsi di indiscrezioni circa le imminenti misure, a contenimento della diffusione del Coronavirus, che dovrebbero entrare vigore lunedì 9 e che hanno generato non poco sconforto e ansia in tutta la regione.

Un piccolo gesto, importante come solo i piccoli gesti alle volte sanno essere, per provare a infondere un poco di ottimismo e la sensazione che, nonostante tutto, “Lavena Ponte Tresa non si ferma”, come dice il motto dell’amministrazione.