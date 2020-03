Sos anziani, Cuveglio: “Rispondiamo con le associazioni“

Alpini per il giro della mattina, i volontari del centro anziani per la spesa. E ancora i molto che gravitano attorno alla parrocchia e ai centri della Caritas. Il comune di Cuveglio schiera le associazioni per l’aiuto agli anziani in un momento di difficoltà legato alle raccomandazioni delle autorità sanitarie rivolte agli over 65 e lo vuole fare con le forze che già oggi sono a disposizione della collettività.

Per questo venerdì sera è stata organizzata una riunione nella sala consiliare chiusa al pubblico e con un numero limitatissimo di rappresentanti di associazioni per il coordinamento più stretto di questo servizio (nella foto, una delle tante iniziative in paese rivolta all’aggregazione).

«Già oggi le nostre associazioni fanno moltissimo per il paese, mi viene in mente anche il centro anziani di Vergobbio, proloco, protezione civile e molte altre. La scommessa in questo momento è trovare una quadra per arrivare a tutti, perlomeno a quanti in questo momento necessitano di una risposta efficace», spiega il sindaco Francesco Paglia.

«Per questo vogliamo coinvolgere tutte le associazioni che sono i terminali sensibili di tutta la popolazione, non farla sentire abbandonata su problemi sentiti. L’incontro di venerdì sera avrà questo scopo. Saremo davvero pochi in ottemperanza alle norme si salvaguardia sanitaria ma ci saranno anche gli amici di Cuvio, che con le loro associazioni entreranno a far parte di questa rete».

Il primo cittadino fa riferimento anche a misure non necessariamente rivolte agli anziani, ma anche ad altri cittadini, come i giovani che in questi giorni sono a casa da scuola. Nella zona poi esistono diverse realtà di assistenza, sia in paese sia a Cuvio e Casalzuigno dove sono attive le regole che regolamentano disciplinano l’accesso dei parenti alle strutture, dove solitamente diverse associazioni di questi paesi si occupavano di garantire momenti di animazione.