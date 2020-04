“La esplorazioni di Lory”: l’educazione ambientale a casa

L’educazione ambientale di Koinè resta a casa ma non si ferma. Le consuete attività all’aperto solitamente proposte “sul campo” alle scuole e alle famiglie in questo periodo si spostano sui social e si letture, challenge fotografiche, spunti per giochi e laboratori.

“Speriamo che il nostro tentativo di vicinanza possa mantenere e alimentare il contatto con tutti coloro che ci hanno conosciuto, hanno fatto esperienza con noi e la faranno quando usciremo nuovamente nel Parco Lura”, spiegano i promotori.

Galleria fotografica Microcosmi contest Parco Lura 4 di 37

Il Centro Biodiversità, Aula Verde e Centro Visite del Parco Lura è nato con l’obiettivo di far conoscere più da vicino la ricca biodiversità che caratterizza il parco. Gli stagni presenti infatti ospitano libellule, rane e rospi, e rappresentano un laboratorio all’aperto per le attività di educazione ambientale del Parco.

Oltre alle sfide fotografiche che la pagina facebook lancia ogni lunedì, ora ci sono anche le esplorazioni di Lory che hanno la voce narrante di una delle educatrici che lavorano al Centro Biodiversità del Parco Lura a Lomazzo. Con questa serie di storie per bambini e ragazzi ci guida alla scoperta degli insetti, dei fiori e delle tante forme di vita che possiamo scovare nel nostro giardino o sul balcone di casa.

Alla fine del video Lory chiede di continuare a seguire la pagina facebook e di inviare una foto e un disegno delle esplorazioni a centrobiolura@koinecoopsociale.it

La prima esplorazione di Lory è dedicata all’esplorazione dei piccoli insetti che si trovano in giardino e sul balcone di casa, la seconda invece al mimetismo animale, per scoprire come gli animali si nascondono davanti ai nostri occhi.

Le prossime uscite delle Esplorazioni di Lory e le altre storie saranno pubblicate sul canale Youtube playlist #aluraparcolura.